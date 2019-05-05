مصر | "عليكوا واحد".. مفاجأة في فيديو التعدي على مسن وتهديده بالأسلحة البيضاء

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقومان بالتعدي بالسب على رجل مُسن وتهديده بالأسلحة البيضاء وذلك داخل شقة "تُستخدم كورشة لتصنيع الأحذية".

وأمكن تحديد شخصية الرجل المسن " 62 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها" وبمناقشته قرر بأن تصوير ذلك المقطع وما تضمنه من مشاهد كان على سبيل المزاح وأن الشخصين اللذين ظهرا معه (عامل، 21 سنة، سابق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، سرقة" - عامل، 22 سنة، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وأنهما قاما بتصوير ذلك المقطع داخل ورشة لإصلاح الأحذية ملك الثاني وباستخدام الهاتف المحمول الخاص به.



وبسؤال الأول والثاني قررا بقيامهما بذلك على سبيل المزاح وبالعرض على النيابة قررت صرف الرجل المسن وإخلاء سبيل الأول والثاني بضمان محل إقامتهما.