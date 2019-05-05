أخبار مصر | وزيرة التضامن: برنامج "تكافل" وصل إلى 1,704,391 أسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: برنامج "تكافل" وصل إلى 1,704,391 أسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل" وصل إلى 1,704,391 أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة ٢٣٠ ألف مستفيد من برنامج كرامة بالإضافة إلى المسنين المستفيدين ويبلغ عددهم ٤٦ ألف أسرة.

ولفتت إلى أن تكافل وكرامة حقق تأثيرا إيجابيا على الأسر في مصر وهو ما يظهر من خلال تقييم الأثر الخاص بالبرنامج على الأسر المستفيدة والذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) والذي أظهر أن استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" زاد بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم، كما أظهر أن أداء البرنامج جيد مقارنة بـبرامج التحويلات النقدية المشروطة (CCT) المماثلة في دول أخرى.

وأكدت أن دراسة تقييم أثر البرنامج أظهرت أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم تكافل في سداد بعض الفواتير والديون، كما أدى برنامج تكافل لانخفاض احتمالية معاناة الأسر المعيشية من الفقر بنسبة %11 وفقاً لخط الفقر العالمي وبنسبة %8 وفقاً لخط الفقر الإقليمي

Advertisements

وأشارت إلى أن الأسر التي استفادت من دعم تكافل زادت من استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي، حيث زاد إنفاق الأسر على الفاكهة واللحوم والدواجن بنسبة %8.9 مقارنة بالأسر غير المستفيدة من البرنامج، كما حقق البرنامج نجاحا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق ١٠٠٪ من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، وثمنت معظم الأسر أهمية إلحاق أطفالها بالتعليم مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية ووسائل النقل للمدرسة والإنفاق على الدروس الخصوصية .

وأكدت والي أن برنامج تكافل زاد من الدرجات القياسية للوزن مقابل الطول، والتي تقيس الحالة التغذوية على المدى القصير للأطفال دون عامين من العمر، كما أظهرت الدراسة معدلات التقزم والهزال قلت بدرجة كبيرة مقارنة بتقديرات سابقة، كما أن الأسر أصبحت تنفق جزءً كبيراً من الدعم على الرعاية الصحية بالعيادات الخاصة.

ونوهت بأن عدد الأطفال المستفيدين من تكافل وكرامة وصل إلى ٤.٤ ملايين مستفيد.