أخبار مصر | ممثل الأمم المتحدة: تعاون مرصد الأزهر مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب بأوروبا أمر بالغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الأمم المتحدة: تعاون مرصد الأزهر مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب بأوروبا أمر بالغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس السبت، ميجيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات؛ للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وخلال الزيارة قدّم مشرفو مرصد الأزهر عرضًا لآلية عمل المرصد الذي يضم 12 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، وأبرز القضايا التي يتناولها المرصد بالدراسة والتحليل على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة السامي إن آلية عمل مرصد الأزهر تغطي قضايا بالغة الأهمية في الوقت الراهن، مضيفًا أن تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب فى أوروبا أصبح أمرا بالغ الأهمية.

وفي نهاية جولته أجرى «موراتينوس» حوارًا مطولًا مع مشرفي وباحثي المرصد؛ للتعرف على محاور دراسة «ملامح الشخصية المتطرفة»، التي يعمل عليها المرصد بكافة وحداته، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر في مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.