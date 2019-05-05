أخبار مصر | محافظ الجيزة يشيد بمبادرة أطباء معهد القلب بإجراء عمليات بدون مقابل يوم الجمعة بشهر رمضان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشيد بمبادرة أطباء معهد القلب بإجراء عمليات بدون مقابل يوم الجمعة بشهر رمضان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءاً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وأشار "راشد" إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين.

وأكد المحافظ أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.

وأضاف المحافظ أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة ولكننا في حاجة إلي خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع المرضي واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه مؤكدا علي أهمية تولي رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد علي المستشفي ولفت إلي ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية لمريض الطوارئ واحتوائه وطمأنة ذويه.

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ونوه المحافظ بأنه سيتم عمل لقاء دورى مع جميع مديري المستشفيات بالمحافظة لمتابعة سير عمل المنظومة الصحية ومتابعة أي تداعيات خاصة تطرأ عليها ومواجهة اى معوقات تواجه القائمين على المنظومة الصحية بما يساهم في خلق نموذج جيد في القطاع الصحي.ولفت المحافظ الى الدور الهام لمديري المستشفيات في إدارة القطاع الصحي بالتوازي مع وزارة الصحة والمحافظة مؤكدا أن عليهم بذل المزيد من الجهد لتوفير كافة الخدمات الصحية للمرضي.

وجه الشكر لمدير مديرية الشئون الصحية لدورها فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وخاصه ما تحقق فى مبادرة 100 مليون صحة حيث وصل عدد الذين تم إجراء المسح لهم إلى 4,4 مليون مواطناً وتحقيق المركز الأول بين المحافظات فى المرحلة الثالثة.

كما وجه الشكر للتعاون الدائم والمثمر مع وزيره الصحة الدكتوره هاله زايد لإزاله اى معوقات وحلها على الفور.

وأشاد "راشد" بالمبادرة التي أطلقها أطباء معهد القلب بالعجوزة بإجراء عمليات مجانية بدون مقابل مادى وذلك يوم الجمعة على مدار شهر رمضان.

وحضر اللقاء الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة واللواء محمد نور رئيس حى شمال والدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب والدكتور محمد صلاح الامين العام لهيئة المنشات والمعاهد الصحية.