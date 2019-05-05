أخبار مصر | "الغش والتدليس" في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغش والتدليس" في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس السبت، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرتين ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، متناولا بالشرح نصوص قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤، بحضور حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد هيبة، عضو شمال القاهرة، وعمرو خشاب، عضو جنوب القاهرة.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قرر، الأربعاء الماضي، إيقاف نشاط محاضرات معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

