أخبار مصر | تعديل مواعيد نظر جلسات الجنح بمحكمة دمنهور بداية من السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل مواعيد نظر جلسات الجنح بمحكمة دمنهور بداية من السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، على موافقة رئيس محكمة دمنهور على تعديل جلسات الجنح بمحكمة بندر دمنهور.

وقرر رئيس المحكمة إلغاء جلسة الجنح التي تعقد يوم الخميس، وتحديد نظرها بجلسة السبت من كل أسبوع أمام المستشار عمرو عماد، بناء علي الطلب الذي تقدم به رامي الحديني، وكيل نقابة محامي البحيرة.

وقال رامي الحديني، وكيل النقابة الفرعية، إن رئيس المحكمة قرر أيضا تخصيص يوم الثلاثاء فقط لنظر قضايا الجنح "الأعداد الزوجية" أمام المستشار إبراهيم زهران، على أن يتم العمل بهذا القرار بداية من يوم السبت القادم، وتطبيقه من أول جلسة.

وأشار وكيل نقابة محامي البحيرة إلى أنه كان قد تقدم بهذا الطلب، بداية العام القضائي، لرئيس محكمة دمنهور، نظرا لما يعانيه المحامون من مشقة لكثرة عدد القضايا، وتشابك جلسات المدني، وصحة التوقيع، والجنح.