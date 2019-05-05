انت الان تتابع مسئول قطري عن «فتح فيزا للمصريين»: لا تأشيرات للأعداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر، إن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا" للأعداء، وذلك في إجابة على سؤال حول وضع منح تأشيرات للمصريين خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019. ونص السؤال في مؤتمر صحفي للباكر، أمس السبت: "هل ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم؟ لأن منحهم تأشيرات سياحية كانت صعبة في الماضي"، ليجيب الباكر: "التأشيرات لن تكون مفتوحة لأعدائنا، ستكون مفتوحة لأصدقائنا.. هل التأشيرات مفتوحة لنا للذهاب هناك (إلى مصر)؟".

وتابع الباكر: "لا، وعليه لماذا ينبغي علينا فتح التأشيرات لهم؟ عندما تفتح ذراعيك لقطر، فإن قطر ستفتح ذراعها بصورة أوسع لك". وأردف الباكر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قائلا: "إذا كنت خصما لقطر فإننا سنتعامل معك بالصورة ذاتها، الأمر بسيط للغاية". يذكر أن المؤتمر الصحفي للمجلس

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