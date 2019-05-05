انت الان تتابع السيسي: بنقدم شهداء عشان البلد تعيش.. وبنسابق الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر قدمت وبتقدم شهداء من الجيش والشرطة، ومش بس من الجيش والشرطة وكمان من قطاعات أخرى زي القضاء والعاملين المدنيين، ده ذنبهم إيه؟ ذنبهم أنه بيعملوا كده، عشان البلد ديه تعيش، عشان مصر تعيش وأهلها الـ100 مليون دول يعيشوا، إحنا بنتكلم في عشرات الملايين من الشباب والشابات، مستقبلهم مرهون بالعمل اللي إحنا بنعمله كله ده، ومستقبل أبنائهم وأحفادهم مرهون بالاستقرار والبناء اللي بنعمله ده، وإحنا بنحاول نسابق الزمن عشان نحققه، في ظل ظروف صعبة".

جاء ذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.اقرأ أيضا| السيسي يفتتح مشروعات بسيناء والإسماعيلية (بث مباشر)ويشهد افتتاح المشروعات، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،