انت الان تتابع السيسي: خسرنا مليارات من 2011.. ومعنديش حاجة أخبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا خسرنا من 2011 مليارات من الدولارات، خسارة اقتصادية وأمنية، مين كان ممكن يقوم بالدور ده معانا، أه الأشقاء عشان برضوا بسجل ده، وقفوا معانا وساعدونا في الأول لأننا كنا في حالة يرثى لها، لكن دلوقتي لازم نعتمد على أنفسنا ولن نعتمد على أنفسنا إلا لو كان فيه استقرار وهدوء"، جاء ذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف السيسي: "بقول تاني لو كانت المظاهرات تبني مصر، أنا هانزل بالمصريين نقف في الشارع ليل نهار عشان نبني مصر، لا البلاد بتتبني بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، وإحنا بنعمله وإحنا بندفع دم في مواجهة الإرهاب". (التفاصيل)اقرأ أيضا| السيسي يفتتح مشروعات بسيناء والإسماعيلية (بث مباشر)ويشهد

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