انت الان تتابع السيسي: دي بلدي وهحميها.. شوفوا الشعوب راحت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".

جاء ذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.اقرأ أيضا| السيسي يفتتح مشروعات بسيناء والإسماعيلية (بث مباشر)وذكر السيسي: "المصريين عندهم الوعي اللي يستحملوا بيه إجراءات

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