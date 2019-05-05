شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخارجة» يحظر وجود التلفاز والريسيفر والأسرة بمحطات مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، مصادرة أجهزة التلفاز والريسيفر من محطات مياه الشرب.

وقال الطماوي لـ«المصري اليوم»: تم منع استخدام التلفاز نهائيا داخل محطات الشرب ومنع تواجد الأسرة لاستخدامها في النوم داخل المحطات.. العامل لازم يكون مستيقظ طوال فترة عمله بالمحطة».

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وأضاف أنه تقرر تحويل مشرفي محطات الشرب إلى التحقيق بعدما تم ضبط أسرة وأجهزة تلفاز داخل المحطات؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لتشغيل هذه المحطات طوال الـ24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة في شهر رمضان الكريم وفصل الصيف.

وأكد أنه غير مسموح لعمال المحطات إلا بـ«مقاعد» فقط لمراقبة عمل المحطات على مدار الساعة؛ موضحا أنه يقوم بجولات مفاجئة على كافة محطات الشرب بالخارجة للتأكد من انتظام عملها وإحالة المتقاعسين عن العمل للتحقيق الفوري؛ وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح محطتين جديدتين لمياه الشرب داخل مدينة الخارجة للمساهمة في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين والقضاء نهائيا على أي انقطاعات متكررة أو مشكلة ضعف ضخ مياه الشرب في عدد من المناطق السكنية.

وأشار إلى أن خطة تشغيل المحطات طوال اليوم تطلب إجراء عمليات صيانة موسعة في شبكات المياه والخطوط والمحابس الرئيسية؛ مطالبا بضرورة وعي المواطنين لصيانة الشبكة الداخلية للمياه داخل منازلهم لضمان ضخ المياه بالشكل الجيد.