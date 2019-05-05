شكرا لقرائتكم خبر عن «بصيرة» يكشف متوسط أسعار ياميش رمضان: البلح من 7 لـ60 جنيهًا.. والزبيب من 48 لـ120 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، مسحًا ميدانيًا في عدد من المحمصات ومحلات السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القاهرة الكبرى، لمعرفة متوسط أسعار الياميش في الأسواق، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأظهرت النتائج أن أسعار كيلو جرام البلح في الأسواق هذا العام تتراوح بين 20 و60 جنيهًا بمتوسط 40 جنيهًا للجودة العالية، وبين 12 و48 جنيهًا بمتوسط 28 جنيهً للجودة المتوسطة، و7 جنيهات و42 جنيهًا بمتوسط 19.7 جنيه للجودة العادية.

وأشارت النتائج إلى أن الأسعار المنخفضة بالنسبة للبلح جاءت في سلاسل السوبر ماركت، حيث بلغت في المتوسط 30 جنيهًا للكيلو للجودة العالية و20 جنيهًا للجودة المتوسطة و12.5 جنيه للجودة العادية، بينما ارتفعت الأسعار في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 52 جنيهًا للجودة لعالية و38 جنيهًا للجودة المتوسطة و27 جنيهً للجودة العادية.

بينما تراوحت أسعار كيلو جرام التين المجفف بين 60 و190 جنيهًا بمتوسط 105 جنيهات للجودة العالية، وبين 40 و110 جنيهات بمتوسط 77 جنيهًا للجودة المتوسطة، وبين 32 و65 جنيهًا بمتوسط 52.5 جنيه للجودة العادية، وينخفض متوسط الأسعار أيضاً في سلاسل السوبر ماركت مقارنة بالمحمصات حيث بلغت في الأسعار في سلاسل السوبر ماركت في المتوسط 88 جنيهًا للجودة العالية و71 جنيهًا للجودة المتوسطة و52 جنيهًا للجودة العادية، بينما ارتفعت الأسعار نسبيًا في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 127.5 جنيه للجودة العالية و94 جنيهً للجودة المتوسطة.

وتراوحت أسعار الزبيب بين 62 و120 جنيهًا للكيلو جرام بمتوسط 82.5 جنيه للجودة العالية، وبين 40 و85 جنيهًا بمتوسط 58 جنيهًا للجودة المتوسطة، وبين 48 و68 جنيهًا بمتوسط 55.5 جنيه للجودة العادية.

ولا يختلف متوسط الأسعار كثيرًا بين سلاسل السوبر ماركت والمحمصات، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوبر ماركت نحو 86 جنيهًا للكيلو جرام للجودة العالية، و56 جنيهًا للجودة المتوسطة، أما في المحمصات يصل متوسط الأسعار إلى 78 جنيهًا للكيلو جرام للجودة العالية و57 جنيهًا للجودة المتوسطة.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار جوز الهند تتراوح بين 40 و96 جنيهًا بمتوسط 65 جنيهًا للكيلو جرام للجودة العالية، وبين 42 و65 جنيهًا بمتوسط 52 جنيهًا للجودة المتوسطة، أما الجودة العادية فتتراوح أسعارها بين 45 و48 جنيهً بمتوسط 47 جنيهًا.

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ويتوافر جوز الهند بجودة عالية فقط في معظم المتاجر سواء السوبر ماركت أو المحمصات.

أما عن متوسط أسعار قمر الدين فأظهرت النتائج أن أسعاره تتراوح بين 30 جنيهًا و55 جنيهًا بمتوسط 39.5 جنيه لكل 400 جرام للجودة العالية، بينما تتراوح بين 23 و40 جنيهًا بمتوسط 33 جنيهًا للجودة المتوسطة، وبين 13 و28 جنيهًا بمتوسط 22 جنيهًا للجودة العادية.

ويتوافر قمر الدين بأسعار متقاربة بين السوبر ماركت والمحمصات، حيث يصل متوسط أسعاره في السوبر ماركت إلى 40 جنيهًا للجودة العالية، و32 جنيهًا للجودة المتوسطة، و21 جنيهًا للجودة العادية.

وتصل أسعار قمر الدين في المتوسط بالمحمصات إلى 39 جنيهًا للجودة العالية، و34 جنيهًا للجودة المتوسطة، و23 جنيهًا للجودة العادية.

وأوضحت النتائج أن أسعار البندق المقشر تتراوح بين 160 و240 جنيهًا للجودة العالية بمتوسط 195 جنيهًا، وبين 158 و200 جنيه للجودة المتوسطة بمتوسط 179 جنيهًا، وتقاربت أيضًا أسعار البندق المقشر بين السوبر ماركت والمحمصات حيث يصل متوسط أسعاره في السوبر ماركت إلى 198 جنيهًا للجودة العالية، و158 جنيهًا للجودة المتوسطة، وتصل أسعار البندق المقشر في المتوسط في المحمصات إلى 190 جنيهًا للجودة العالية والمتوسطة، ويتوافر أيضاً البندق المقشر بجودة عالية فقط في معظم متاجر السوبرماركت والمحمصات.

وتراوحت أسعار اللوز المقشر بين 170 و280 جنيهًا بمتوسط 227 جنيهًا للكيلو جرام للجودة العالية، وبين 220 و260 جنيهًا بمتوسط 247 جنيهًا للجودة المتوسطة، وجاءت أسعار الجودة العادية بين 100 و200 جنيه بمتوسط 150 جنيهًا.

وترتفع الأسعار نسبيًا في المحمصات مقارنة بسلاسل السوبر ماركت، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوبر ماركت نحو 216.5 جنيه للكيلو جرام للجودة العالية، وهي الجودة المتوفرة فقط في الأسواق التي تم زيارتها، أما في المحمصات يصل متوسط الأسعار إلى 241 جنيهًا للكيلو جرام للجودة العالية، و260 جنيهًا للجودة المتوسطة، و150 جنيهًا للجودة العادية.

بينما تراوحت أسعار عين الجمل بين 175 و300 جنيه للكيلو جرام بمتوسط 230 جنيهًا للجودة العالية، وهي الجودة الوحيدة المتوفرة في الأسواق التي تم زيارتها.

وتنخفض متوسط الأسعار نسبياً في سلاسل السوبر ماركت مقارنة بالمحمصات حيث بلغت في الأسعار في سلاسل السوبر ماركت في المتوسط 210 جنيهات للكيلو جرام، بينما ارتفعت الأسعار نسبيًا في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 253 جنيهًا للكيلو جرام للجودة.