شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مُتهم بالتعدي على سيدة أجنبية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحر الأحمر القبض على مُرتكب واقعة التعدي على سيدة أجنبية بالغردقة، وإصابتها بدافع السرقة.

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كانت مباحث قسم شرطة أول الغردقة تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مُقيمة بمجمع سكني كائن بدائرة القسم، مُصابة بجروح متفرقة في أنحاء الجسم وحالتها مستقرة.

وقالت السيدة إنها حال تواجدها بالشقة سكنها تنامى لسمعها طرق على بابها، وحال قيامها بفتح الباب فوجئت بشخص مجهول قام باستدراجها لخارج الشقة والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، مُحدثاً ما بها من إصابات، ولدى استغاثتها لاذ بالفرار. وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد الأمن الإدارى بالمجمع السكني محل إقامة المجني عليها، ومقيم بكفرالشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال اعتزامه مغادرة مدينة الغردقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكابها وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.