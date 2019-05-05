شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 15 شادرًا بالقاهرة والمحافظات لعرض سلع رمضان بأسعار مخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع استعد لطرح منتجاته في منافذه الدائمة بجوار الوزارة، وعددها 36 منفذًا، إضافة إلى افتتاح 15 شادرًا جديدًا بالمحافظات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان حتى نهايته.

وأضاف عبدالعال أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته وسلعًا لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مُخفضة، موضحًا أن منافذ الوزارة تستهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، مما يسهم في تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم الدسوقي، مدير عام الزراعات المحمية، إن إدارة الزراعات المحمية تقدم خدماتها في 26 منفذا في القاهرة والجيزة وجنوب سيناء.

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وفي سياق متصل، نظمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي معرضًا للسلع المعمرة ومنتجات مراكز التدريب بالإصلاح الزراعي للعاملين بالوزارة والهيئة لتخفيف الأعباء على العاملين وأسرهم.

من جهته، أشار الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن الهيئة أقامت معرضًا لبيع المنتجات الغذائية المختلفة بشارع الوزارة، والذي نفذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري.

وقال إن المعرض يقدم منتجات ذات جودة عالية أنتجها صغار المزارعين في الريف المصري وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والإدارة المركزية للزراعات المحمية وقطاع الإنتاج.

ولفت أن المعرض يشارك فيه عارضون من صغار المزارعين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، مُعتبرًا أنه يقدم المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية تساعد في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة يستعد لطرح منتجاتة فى منافذ وزارة الزرعة

رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة يستعد لطرح منتجاتة فى منافذ وزارة الزرعة

رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة يستعد لطرح منتجاتة فى منافذ وزارة الزرعة

رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة يستعد لطرح منتجاتة فى منافذ وزارة الزرعة