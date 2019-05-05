شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بـ«أنصار بيت المقدس»: «قتلتم مصلين وفجرتم مساجد.. في أي شريعة ينسف البنان على رأس نائم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، باستكمال سماع مرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة لمرافعة إسلام حمد، رئيس نيابة أمن الدولة، والذي سرد جرائم المتهمين، ومن بينها واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وقال إن المتهمين نفذوا مخططهم صباح يوم ٢٤ يناير ٢٠١٤ بينما كان الناس يصلون الفجر، فيما كان هؤلاء يضمرون الشر فنفذوا مخططهم الشيطاني، بعدما زرعوا سيارة مفخخة أمام مبنى المديرية، ولما هربوا فجروا هذه السيارة، ليعقب مستشهدًا بالآية الكريمة: «وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ».

واستكملت النيابة مرافعتها، أنه بدأ هذا الشر عندما تحرك المتهم الهارب فهمي عبدالرؤوف مستقل السيارة المفخخة، ولما وصل لمديرية أمن القاهرة تركها واستقل سيارة أخرى يستقلها المتهمين 14، 35، وتفجرت السيارة التي بها 800 كيلو من المتفجرات أمام مديرية الأمن، وتلك الوقائع مسجلة بكاميرات المراقبة، وهذا التفجير أحدث دمارًا كبيرًا، وقتل 4 أشخاص أبرياء، وأصيب 75 آخرين، لافتًا إلى أن المتهمون استباحوا دماء المسلمين قبل المسيحين، وتساءلت النيابة «بأي ذنب قتل هؤلاء؟».

وتساءل ممثل النيابة بعد سرد تلك الجرائم «أين بيت المقدس من فعلتكم.. قتلتم مصلين وفجرتم مساجد، خبرونا بربكم.. في أي شريعة ينسف البنان على رأس نائم، وتفجع أم بالوليد المنعم، ليست شريعة رب العالمين، الله جعل النفوس عزيزة وجعلها أعز من البيت الحرام المعظم، والله شاء أن يكشف حقيقة التنظيم، ويُهلك عددًا من أعضائها».

وأشارت النيابة إلى الضحية سمير محمد، والتي قالت بإنه كان يسير في الشارع على بعد 50 متر من التفجير إلا أنه طاله، وتسبب في تقطيع أجزاء من جسده، وعرض صورة «سمير»، وأصيبت نجلته «كريمة» بالصدمة عندما تعرفت عليه، وارتفع صوت البكاء والنحيب، وقالت إن أبوها كان متوجهًا إلى لقاء أحد العمال ولكن هو الآن مع الشهداء والفئة الباغية ستصل وجوههم نار جحيم وسيسألون عما كانوا يعملون وعند الله تجتمع الخصوم.

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وتابع: هؤلاء المتهمون دمروا مديرية أمن القاهرة وتسببوا في إحداث تلفيات تجاوزت المليون جنيه، إضافة إلى أن هذا التدمير وصل وطال مباني كثيرة منها دار الكتب الذي وصل إليه الخراب وسجن الاستئناف والمحكمة ومباني كثير، ولم تسلم بيوت الله من فعلتهم، فمسجدين فيهم تخريب، هم جامعي السلطان ويوسف أغا.

واستكملت النيابة خلال مرافعتها: «جماعة أنصار بيت المقدس لم تراعي حرمًا لشئ فلا نجد قولا ولا حديث يذكرهم لا نجد رادع يوقفهم، مشيرة إلى أن واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة كانت قتل لقلب العاصمة، وواقعة صدر بها بيان عار فأنتم لستم أنصار ولا هنا بيت المقدس، أنتم جماعة اتخذت من الدين ستارًا فأفسدوا في الأرض»، فهذا التنظيم الذي أسمى نفسه «بيت المقدس» فجر مديرية أمن القاهرة واستشهد على أيديهم الضابط محمد مبروك خطاب.

وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن أهداف تأسيس الجماعة، قائلة إنها أسست على خلاف أحكام القانون، وأن أغراضها تعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتفتيت الأمة، وأن المتهمين يبررون أفعالهم الدنيئة لتكون وسيلة لإقامة الدين والشريعة، وهذا كذب وهراء، الدين منكم براء.

وقالت النيابة إن الشاهد الأول ذكر بأن التنظيم تأسس في البداية لسبب أعلنوه بمحاربة إسرائيل، ومساندة الفلسطينين، وتمكنوا بناء على ذلك الأساس من جذب أعضاءً من العناصر التكفيرية والجهادية، وأن التحريات لم تتوصل لفعل واحد قامت به الجماعة في محاربة إسرائيل أو نصرة بيت المقدس، وأن جميع العمليات كانت في مصر.

وقالت النيابة إن المتهم يحيى المنجي، أقر صراحة في التحقيقات بأن أغراض الجماعة تفجير خطوط الغاز التي تمد إسرائيل، وانتقلت بعد ذلك لقتال الشرطة والجيش واستحلال أموال النصارى بحجة أنها أموال مسلمين ولنقضهم ما أسموه بالعهد، واستهداف سفارات الدول الأجنبية التي وصفها بـ«المُحاربة»، وأن ذلك يأتي لتملك زمام الأمور بالبلاد، لبدء قتال العدو الخارجي، مشيرًا غلى اعتقادهم بأن محاربة ما أسموها بـ«الطائفة الممتنعة» أولى.

وقالت النيابة إن المتهم لم يكن راسخًا في عقيدته، حيث أفصح استخدامه لكلمة «بحجة» عن عدم اقتناعه الكامل بأفكار وأهداف الجماعة، حيث ذكر بأن استخدام العنف والإرهاب وتخويف العاملين بالشرطة والجيش كان لمنعهم عن أداء عملهم، وذكرت النيابة في تعليقها على إقرار المتهم :«قتل وإرهاب، تصريح لا ينقصه شئ، لا يحتمل التأويل أو التفسير».

وسرد ممثل النيابة خلال مرافعته أن المتهم القيادي محمد بكري هارون، فسر استحلال دماء النصارى الموجودين بمصر لما ظاهروه من عداء للشريعة الإسلامية، على حد قوله، وأنهم نقضوا العهد، واستحلوا أموال البنوك ومكاتب البريد لإيمانهم بأنها أموال عامة يجب أن تُصرف في مصارفها الموصوفة بـ«الشرعية»، وأن ذلك يأتي لتنفيذ فريضة الجهاد، لتعقب النيابة: «أي فساد في العقيدة هذا، تحللوا كل شئ بغير سند أو دليل، تحريف لمقاصد الشرع وفساد في التأويل»، وأن عنوان «بيت المقدس» ستارًا لاستقطاب الأعضاء، وسفك الدم هو الوسيلة للاستيلاء على الحُكم، ولم يقصدوا نصرةً للدين أو لبيت المقدس.