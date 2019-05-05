شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: قرارات جديدة بالترخيص لمدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، الأحد، على قبول طلبات للترخيص بإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الأمريكية) بشكل مؤقت.

وفي هذا السياق، قال دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، إنه سيتم العمل بهذا القرار لحين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمل لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها. واعتبرت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الاهتمام بشأن أبنائها الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على التعلم.