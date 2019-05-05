شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح نادي النرجس الاجتماعي بمدينة الإسماعيلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نادي النرجس الاجتماعي بمدينة الإسماعيلية الجديدة، والذي يتم تنفيذه بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

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واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من اللواء أركان حرب، شفيق عبدالحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، فأوضح أنه تم تخطيط مدينة الإسماعيلية الجديدة، شرق قناة السويس الجديدة على مساحة 2828 فداناً بواجهة 11 كم، بدءاً من الكيلو متر 72.5 ترقيم قناة السويس، حتى الكيلو 83.5 ترقيم قناة السويس، بعمق 1.1 كم بإجمالي 52 ألف وحدة سكنية، بكثافة بنائية لا تزيد على 20%.

وأضاف أن المدينة تتكون من 5 أحياء سكنية، وحي متميز، فالحى السكنى الأول بإجمالي 659 عمارة، و104 فيلات، بينما يضم الحي السكني الثاني 562 عمارة، و87 فيلا، في حين يضم الحي السكني الثالث 631 عمارة، و67 فيلا، والحي السكني الرابع يضم 525 عمارة، و74 فيلا، والخامس يضم 446 عمارة، و38 فيلا، أما الحي المتميز فيضم 461 فيلا، بالاضافة إلى فندق 110 غرف.

وأشار إلى أنه أثناء تصميم الأحياء السكنية، تمت مراعاة تواجد تنوع المساحات، من مساحات 100، و135، و160، و175 متراً، وفيلات بمساحة 260 متراً، كما تم مراعاة التواجد بمنطقة خدمات وسط كل حي، حيث يوجد مسجد، يتسع لألف مصلى، ومسجد يضم 500 مصلى، وكنيسة، ومدرستان، وسوقان تجاريان، بهما 48 محلاً، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة للحي.