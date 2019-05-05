شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 19 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأقصر، صباح الأحد، إقلاع 19 رحلة بالون تابعين للشركات العاملة في مجال البالون الطائر، من مطار البالون، بالبر الغربى، يقلون أكثر من 400 سائح من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، نتيجة استقرار حالة الطقس التي تساعد على الطيران، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال وجمال النيل، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، ووجود إشارة باستقرار حالة الطقس، وهبوطها بسلام في المناطق المخصصة لها.

وأكد هاني السيد، مدير شركة سندباد للبالون الطائر، أن سماء المدينة تزينت، الأحد، بعدد 19 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فبها، موضحًا أن الإقبال على الرحلات لم ينقطع ومستمرة دون توقف، لافتًا إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، موضحًا أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء طارق علام، مدير الأمن، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الامنية بالهبوط بالبالون في غرب المدينة.

وأضاف أن سلطات الطيران المصري، تفرض قيودًا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الاقصر، والتي تعطي إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.