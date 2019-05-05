شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية 15 يومًا في «نشر أخبار كاذبة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمرت النيابة العامة بحبس الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الدكتور خالد عزب في القاهرة، وعرضته على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها بحبسه.
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