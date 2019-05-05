شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: 4 ساعات عمل للبنوك خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال شهر رمضان، لتبدأ في فتح أبوابها للجمهور في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بدلًا من الساعة الثامنة.

وذكر البنك المركزي، في بيان الأحد، أن مواعيد إغلاق البنوك أمام الجمهور، ستكون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بدلًا من الثالثة ظهرًا.

وأوضح أن مواعيد عمل الموظفين في البنوك تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا، بدلًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة مساءً في الشهور العادية.