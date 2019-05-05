شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تختتم فعاليات القافلة الشاملة لحلايب وشلاتين بتوزيع فوانيس رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت القافلة الشاملة لجامعة القاهرة لمدينتي حلايب وشلاتين أعمالها بتوزيع فوانيس رمضان وكراسات الرسم على الأطفال، وسلع غذائية على الأهالي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة الشاملة التي نظمتها الجامعة لمدينتي حلايب وشلاتين، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة القاهرة تجاه المحافظات والمدن والقري الأكثر احتياجا، استمرت لمدة 3 أيام، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على أكثر من ١٠٠٠ مريض في كافة التخصصات الطبية، مثل جراحة الأطفال، والمسالك البولية والجلدية، والأسنان، وجراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والنساء والولادة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية للمرضي وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن القافلة قامت بزيارة المزارع الحيوانية بالمدينتين وأجرت الكشف البيطري على ٣٠٠ ناقة وخراف، مشيراً إلى قيام القافلة بعمل ندوات توعية لصحة المرأة والطفل، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وضمت ٣٠ عضو هيئة تدريس في كافة التخصصات الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية والثقافية.