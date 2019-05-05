شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ عملية قطْر لـ«كراكة» تعرضت لعطل مفاجئ بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى ميناء سفاجا البحري إشارة من توكيل (ماجيك) للملاحة، بحدوث عطل طارئ للكراكة (AL HAMRA) في عرض البحر، أثناء رحلتها من ميناء الأدبية لميناء برنيس بالبحر الأحمر، وتسرب مياه للداخل، ما يهدد استكمال رحلتها، وطلب اللجوء الطارئ للميناء؛ للقيام بأعمال إصلاح الأعطال واللحام.

وأوضح بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وجه على الفور باستقبال الكراكة، ومعها القاطرتان (MAKASIB)، و(AL KHATAB 1)، وانطلقت القاطرتان (إبراهيم عوض)، و(طابا 1)، التابعتان لهيئة الموانئ؛ لتنفيذ عملية قطر خاصة للحفار من عرض البحر، والتراكي على رصيف الحجرية بميناء سفاجا، تحت إشراف العميد بحري أحمد العزب، مدير الحركة الملاحية بالميناء.

يذكر أن القاطرة يبلغ طولها 70 متراً، وعرضها 18 متراً، بغاطس 3.75 متر.