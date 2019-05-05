شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد تلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء البيئة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا حيث توجهت بالشكر لوزير البيئة الفرنسي على دعوته لحضور الاجتماع الذي يهدف إلى التصدي لعدم المساواة من خلال حماية التنوع اليولوجي ومكافحة تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التطرق لقضية تدهور الأراضي وضرورة إجراء مناقشة فعالة لقضايا التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية بالاستعانة بحصاد المؤتمرات والتوصيات التي صدرت خلال الاجتماعات التي عقدت على مدار الـ 13 عاما الماضية مشددة على أهمية أفريقيا لتنوع مورادها الطبيعية وكونها من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية دمج الشباب في العملية البيئية مشيرة إلى أنها تنوي إطلاق هذه المبادرة خلال هذا العام بالتعاون مع وزير البيئة البولندي الرئيس الحالي لمؤتمر تغير المناخ CO24 وأكدت على دعم مصر لفرنسا في هذا الاجتماع التحضيري لوزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى لضمان الخروج بنتائج عاجلة ومتوازنة وفعالة تحد من ضاهرة عدم المساواة وتؤكد على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي.