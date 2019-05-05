شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مساعدات لـ٤٥٠ من أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت وزارة الداخلية، الأحد، حفلا لتوزيع المساعدات العينية على ٤٥٠ من أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية.

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جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم في إطار تفعيل الدور المجتمعي للوزارة واستمرارًا لمبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد» ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال تأكيدًا على المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من أجل إصلاح مسار هذه الفئات التي ضلت الطريق كي تعود فئات صالحة في المجتمع والاستفادة منها كأفراد منتجين بعد أن أعجزهم طريق الجريمة والانحراف.

وتم خلال الحفل توزيع ١٥٠ جهازا كهربائيا و١٥ ماكينة خياطة و٥ «كراتين» مستلزمات عروسة و١٧٥٠ «كرتونة» مواد غذائية وياميش رمضان و٥ أجهزة «عروسة» ( ثلاجات وغسالات وبوتاجازات)، ومشاريع صغيرة عبارة تروسيكلات وشويات وعربات منتجات غذائية، فضلا عن صرف مساعدات مالية شهرية لنحو ٥٠ حالة بواقع ٥٠٠ جنيه شهريا نظرا لظروفهم الصعبة.

حضر الحفل كل من اللواء السيد الدهشان مساعد وزير لقطاع الأمن الاجتماعي واللواء شريف عبدالحميد مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء عصام بشري مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي واللواء عصام أبوالعز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.