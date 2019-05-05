شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ جمهورية بولندا بيوم الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، للتهنئة بيوم الدستور. كما أوفد الرئيس السيسي، أمين رئاسة الجمهورية حسام زعتر، إلى سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة للتهنئة بتلك المناسبة.

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