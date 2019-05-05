المستشار يحيى خضري يتفقد مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

توجه المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، ويرافقه أعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار الدكتور شريف عفيفي رئيس المكتب الفني، لمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية لتفقد سير العمل به.

وخلال الجولة عقد اجتماع مع رؤساء وأعضاء المحاكم بالوجه البحري، لاستعراض حجم إنجاز الفصل في الدعاوى الذي بلغ عددها 153 ألف و649 دعوى بالمحاكم خلال العام القضائي الحالي، بزيادة بلغت 19 ألف 994 دعوى عن العام القضائي السابق، وكذلك تم الفصل في عدد 11 ألف 68 دعوى وطعن بالمحاكم التأديبية خلال العام القضائي الحالي، بزيادة بلغت 808 دعوى وطعن عن العام القضائي السابق.

وأكد المستشار يحيى خضري في نهاية الاجتماع، على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه المتقاضين مع الحفاظ على معدل الإنجاز خلال شهر رمضان.

وسبق وتوجه رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، في إطار خطة متابعة العمل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.