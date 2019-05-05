محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تصوير – مصطفى الشيمي:
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.
كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" .
وألزمت المحكمة المحكوم عليم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة، وكلية الهندسة، وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد لمتهم والمشدد لـ52 متهمًا وبراءة 10 أخرين في "فض اعتصام النهضة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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