حبس 3 متهمين بقتل خبير بوزارة العدل داخل شقته بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل خبير بوزارة العدل داخل شقته في منطقة الظاهر.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لرجل في أواخر العقد الخامس من العمر، ولم توجد بها أي إصابات أو جروح ظاهرية، كما تبين وجود حالة من الانتفاخ وظهور رائحة كريهة للجثة نتيجة حدوث الواقعة منذ أيام، وتبين وجود زرقان حول الرقبة، ويخمن أن تكون اسفكسيا الخنق هي سبب الوفاة.

كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات المنزل، وتم التحفظ على حبل موجود في رقبة القتيل، كما تبين أن القتيل كان مقيد اليدين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف بوزارة العدل مقتول داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.