توقيع الكشف على "126" حالة بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

فقد قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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وقد تم استقبال الحالات التي بلغت "126" حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.