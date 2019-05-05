النيابة في "بيت المقدس": قيمة التلفيات 85 مليون جنيه.. ولم تسلم بيوت الله من فعلتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

واصل المستشار إسلام حمد، ممثل النيابة العامة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، في محاكمة 213 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

واستهل ممثل النيابة مرافعته بجلسة اليوم، سارداً واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، قائلا إن المتهمين نفذوا مخططهم صباح يوم 24 يناير 2014 بينما كان الناس يصلون الفجر فيما كان هؤلاء يضمرون الشر فنفذوا مخططهم الشيطاني، بعدما زرعوا سيارة مفخخة أمام مبنى المديرية، ولما هربوا فجروا هذه السيارة، ليعقب مستشهدا بالآية الكريمة: "وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ".

ليستطرد: هؤلاء استباحوا دماء المسلمين قبل المسيحيين، فبأي ذنب قتلوا؟ في ذلك اليوم كان أحد المجني عليهم ويدعى سمير محمد محمد، رجلا يسير في الشارع وفي أعقاب الواقعة فُجر جسده وتقطع لحمه أمام المديرية رغم بعده عنها بنحو 50 مترا، تتعرفت عليه ابنته وسمع لها بكاءً ونحيب وقالت إن ابوها كان متوجها للقاء أحد العمال ولكن هو الآن مع الشهداء والفئة الباغية ستصل وجوههم نار جحيم وسيسألون عما كانوا يعملون وعند الله تجتمع الخصوم.

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مضيفا: ذلك التفجير نتج عنه حدوث تلفيات جسيمة في مبنى المديرية ودار الكتب الذي ألحق به دمارًا كبير بجانب متحف الفن الإسلامي، حيث قدرت قيمة التلفيات بـ ٨٥ مليون جنيه، ولم تسلم بيوت الله من فعلتهم، ولم يراعوا حرمةً لأي شىء، وقد نسوا قول الله فيمن خرب بيت المقدس " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.