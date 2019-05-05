بدء حفل الإفراج عن الغارمين لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فعاليات احتفال قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، للإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين" وتطبيقا للسياسة العقابية بمفهومها الحديث.

ويُقام احتفال للافراج عن الغارمين والغارمات عقب سداد ديونهم، وسط حضور قيادات قطاع السجون وأسر بعضهن.

وتأتى جهود وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات"، وإعادة تأهيل السجناء لاندماجهم في المجتمع مرة أخرى.