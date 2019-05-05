‏‫مدير شرطة الرعاية اللاحقة: توزيع مساعدات على 450 حالة من بينهم جهاز 5 عرائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالغا خلال الفترة الحالية بالمحاور الانسانية والاجتماعية في مجالات عملها المختلفة وتعظيم الأمن والأمان لدى المواطنين وحسن معاملتهم ومد جسور الثقة والتعاون معهم.

وأوضح اللواء عصام أبو العز، بناءا على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء السيد الدهشان مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى، قامت الادارة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والخاصة العاملة في وجوه الخير لتوفير كافة أوجة الدعم والرعاية لتلك الفئات بتقدبم المساعدات العينية والمالية لاعانتهم على الكسب الحلال والعيش الشريق لتنأى بهم عن انتهاك طريق الجريمة والانحراف وإصلاح مسار هذه الفئات التي ضلت الطريق كي تعود فئات صالحة في المجتمع للاستفادة منهم كأفراد منتجين بعد أن أعجزهم طريق الجريمة.

وأشار أبو العز، خلال فاعلية مقامة باتحاد الشرطة الرياضى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأنه تم توزيع المساعدات على 450 حالة من محافظات القاهرة والجبزة والقليوبية وبني سويف.