مشادة تتحول لجريمة قتل.. مصرع شاب على يد شخصين القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن القليوببة، من ضبط شخصين قتلا شابا بالرصاص عقب حدوث مشادة كلامية بينهم.

تلقى قسم شرطة شبين القناطر، إشارة من شرطة النجدة، بوصول شاب متوفي متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر.

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كشفت التحريات بأنه حال سير المتوفي بدائرة المركز استوقفه مجهولان، وحدثت بينهم مشادة كلامية تعديا خلالها عليه بالسب والشتم، وعلى إثر ذلك استعان بثلاثة من أصدقائه من بينهم المجني عليه للتشاجر مع هذان الشخصان، ولدى وصولهم للمكان فوجئوا بقيام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد روسي كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، ولاذا بالفرار.

توصلت جهود فريقالبحث الجنائي إلى تحديد هوية المتهمان وأمكن ضبطهم، وبحوزتهما "2 فرد خرطوش محلي الصنع، بندقية آليه، 18 طلقه مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.