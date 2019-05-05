3 مسجلين وآخران وراء سرقة مليون جنيه من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع بمديرية أمن دمياط، القبض على 4 متهمين لقيامهم بسرقة مليون جنيه من داخل جمعية لتنمية المشروعات الصغيرة.

تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط، من مدير فرع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر البطيخ "بشاير الخير" باكتشاف سرقة مبلغ مالي قدره "مليون و68 ألف جنيه" من داخل مقر الجمعية.

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بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين ببورسعيد وأحدهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقاً وإدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد وأمكن ضبط 4 منهم وبحوزتهم 446800 جنيه، مصوغات ذهبية، هاتفين محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وأضافوا إنفاقهم جزء منه لشراء المضبوطات وأن باقي متحصلات السرقة بحوزة المتهم الهارب، كما أرشدوا عن السيارة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.