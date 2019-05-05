وزيرة البيئة: أفريقيا من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية أفريقيا لتنوع مورادها الطبيعية وكونها من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة - باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر - خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، حيث توجهت بالشكر لوزير البيئة الفرنسي على دعوته لحضور الاجتماع الذي يهدف إلى التصدي لعدم المساواة من خلال حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.

كما أكدت فؤاد، وفقا لبيان للوزارة اليوم الأحد، أهمية التطرق لقضية تدهور الأراضي وضرورة إجراء مناقشة فعالة لقضايا التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية بالاستعانة بحصاد المؤتمرات والتوصيات التي صدرت خلال الاجتماعات التي عقدت على مدار الـ 13 عاما الماضية.

وشددت الوزيرة على أهمية دمج الشباب في العملية البيئية.. مشيرة إلى أنها تنوي إطلاق هذه المبادرة خلال هذا العام بالتعاون مع وزير البيئة البولندي الرئيس الحالي لمؤتمر تغير المناخ CO24، مؤكدة على دعم مصر لفرنسا في هذا الاجتماع التحضيري لوزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى لضمان الخروج بنتائج عاجلة ومتوازنة وفعالة تحد من ظاهرة عدم المساواة وتؤكد على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي.​