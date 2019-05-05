"مترو مصر الجديدة وزيادة تذاكر القطارات".. كامل الوزير يرد على 4 أسئلة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على 4 أسئلة وجهها إليه "الخليج 365"، تتعلق بموعد زيادة أسعار تذاكر القطارات، واستغلال أراضي السكة الحديد لإنشاء فنادق، وموعد افتتاح معهد وردان لتأهيل العاملين بالسكة الحديد، وموعد افتتاح محطات مترو مصر الجديدة.

وقال وزير النقل، في تصريحات هاتفية مساء السبت، إنه يسعى لتحسين الخدمة بجميع قطاعات وزارة النقل في المقام الأولى، حتى يشعر المواطن بدرجة من الرضا خاصة في قطاعي السكة الحديد والمترو.

أكد الفريق كامل الوزير أنه لم يقرر حتى الآن رفع أسعار تذاكر القطارات سواء "المكيفة والمميزة والمطورة"، مضيفًا: "لو فيه قرار برفع أسعار التذاكر سنعلن عنه في حينه".

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وأوضح "الوزير" أن وزارة النقل لم تحدد حتى الآن موعدًا لافتتاح محطات مترو مصر الجديدة "لسه فيه محطات مخلصتش شغل".

وعن استغلال أراضي السكة الحديد، أشار إلى أن هناك العديد من الأفكار المطروحة لتعظيم استغلال مساحات الفضاء الموجود بالمحطات، موضحًا أن كل هذه الأفكار ما زالت محل دراسة سواء بتحويلها لمولات تجارية أو فنادق أو غيره.

وقال كامل الوزير، إنه يسعى جاهدا لافتتاح معهد وردان العام المقبل، لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، ويتبقى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية.

وكان المهندس كامل الوزير، قال إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان، لأن يصبح معهدا فنيا صناعيا وتكنولوجيا للسكة الحديد، بقبول الطلاب بعد حصولهم على دبلوم صناعى فى العام الجديد، سواء كهرباء أو ميكانيكا وغيرها.