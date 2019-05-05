الصحة توافق على طرح دواء جديد يمنع الآلام خلال "الإقلاع عن الإدمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وافقت وزارة الصحة والسكان، على تسجيل دواء جديد وطرحه في السوق المحلية؛ يساعد على منع الآلام خلال فترة الإقلاع عن الإدمان.

وقال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية طب قصر العيني، إن "العذاب" الذي كان يشهده المدمن خلال علاجه سيصبح من الماضي، بعد توفير أدوية ذات المادة الفعَّالة "بريجابلين 300"، والتي تعتبر وسيلة أكثر إنسانية في العلاج، حيث أن تلك الأدوية تجعل الجسم محتفظاً بحالة مزاجية جيدة، دون وصوله لمرحلة الآلام الشديدة، لتصبح خياراً أفضل فعالية في العلاج مقارنة بـ"العلاجات التقليدية".

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وأضاف "عبدالمقصود"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن العلاج التقليدي للإدمان، وهو السائد استخدامه في مصر حالياً، سيصبح من الماضي، بعد توفير إحدى شركات الأدوية المحلية دواء جديد يساعد على الإقلاع عن الإدمان بصورة أفضل، وأقل كثيراً في الآلام والأعراض المصاحبة للعلاج.

وافقه في الرأي، الدكتور أسامة الخولي، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية طب جامعة الإسكندرية، والذي أكد أن العلاج الحديث سيعطي جسم الشخص الذي يقلع عن الإدمان راحة نفسية، وتوفر بديلاً آمناً للمواد المخدرة، وهو ما تم إثباته عبر دراسات علمية حديثة، وبذلك سيتمكن الطبيب المُعالج بإيقاف تناول تلك الأدوية، دون أعراض عنيفة مُصاحبة للعلاج، مثلما كان يحدث مع العلاجات التقليدية.

وأضاف "الخولي"، في أن الأدوية ذات المادة الفعّالة "بريجابلين 300"، لو استخدمت تحت الإشراف الطبي ستؤدي لنتائج إيجابية للغاية في علاج الإدمان، لكن توجيه الطبيب للشخص متلقى العلاج بها تجعل النتائج شديدة الإيجابية، متوقعاً حدوث طفرة في مؤشرات علاج الإدمان في الفترة المقبلة، نتيجة تلك السياسة العلاجية الجديدة.