السيسي عن طلاء المباني: "يعني تدهن بيتك جوا وتسيبلنا الطوب الأحمر برا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظات بضرورة الاستمرار في تنفيذ التكليفات السابقة بشأن طلاء واجهات المباني، لإعادة المظهر الحضاري للدولة المصرية.

وقال السيسي، خلال حفل افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، اليوم الأحد: "في كل الخلفيات اللي كانت موجودة للمناطق التي تم افتتاحها، يا ترى انتوا عاجبكم الشكل اللي كان ورا نادي الإسماعيلية؟ ما زلتم مش عايزين تدهنوا البيوت بتاعتكم، يعني أنت تدهن بيتك جوا وتوضبوا وتسيبلنا الطوب الأحمر برا".

وتابع الرئيس: "بقول للمحليات والمحافظين وبقول للناس لما الدولة تقوم بعمل تقوم بعمل متكامل، أرجو الكلام فيما يخص هذا الأمر يتنفذ، وأنا بتفرج على الكورنيش بتاع البحيرة، عايز أقول للمصريين شوفوه بس دلوقتي كده، بعد ما كان منطقة عشوائيات، نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل لحد ما نغير واقعنا".

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وأشار الرئيس السيسي، إلى أن حق من حقوق المصريين ألا يكونوا متأخرين أو في ذيل الأمم: "حق من حقوقنا إننا منبقاش دايمًا ورا أو متخلفين، مش قادرين نعيش ولا نبني، من حقنا كأمة ناخد مكاننا الطبيعي بالسلام والتعمير والاستقرار".

ويشهد الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الشاملة للدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.

يذكر أن المشروعات التنموية يصل عددها إلى 12 مشروع تنموي، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.

ويتزامن هذا الافتتاح مع الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث تستعد هيئة قناة السويس منفذ المشروع، للتشغيل التجريبي لهذه الأنفاق.