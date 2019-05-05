برلمانية تطالب "التموين" بتكثيف الرقابة على الأسعار في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة بمدينة الزقازيق والقرى التابعة لها.

وأكدت "خضر"، في بيان اليوم الأحد، على ضرورة حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، والمزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية، وضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة.

كما طالبت النائبة إيمان خضر، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق وتشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان الكريم، خاصة مع وجود تجار يقومون بتزويد الأسعار حسب رغباتهم الشخصية، خاصةً مع ازدياد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال الشهر الكريم.​