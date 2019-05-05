"محلية النواب" تناقش موازنة النقل العام بحضور محافظ القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ظهر اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الإدارة المحلية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام.
وتناقش اللجنة، مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع دعوة محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية لحضور الاجتماعين.
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