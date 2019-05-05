بالأرقام والتفاصيل.. تعرف على صادرات مصر الزراعية في 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا وإفريقيا والأسواق الآسيوية، بلغت 2.5 مليون طن في الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل.

وذكر التقرير، الذي حصل الخليج 365، على نسخة منه، أن "الموالح" كان لها النصيب الأكبر في التصدير، وبلغت مليونًا و220 ألفًا و999 طنًا، واحتل محصول البطاطس المركز الثاني بالغًا 510 ألفًا و283 طنًا.

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وقال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة أتبعت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات، وعمليات ضبط العلامات التجارية من أجل تفادي حظر أي منتج مصري، لافتا إلى أن الحجر الزراعي اتخذ كافة التدابير الازمة للحد من تصدير الشحنات المخالفة للشروط.

وأضاف "العطار"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الصادرات المصرية في زيادة مستمرة بفضل الإجراءت التي تقوم وزارة الزراعة، موضحًا أن الحظر الوحيد المؤقت علي محصول البصل فقط، متوقعًا انتهاء الحظر في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجانب السعودي.