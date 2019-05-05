السيسي: معنديش حاجة أخبيها وبلدي هحميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد ما يمكن أن يخفيه عن المصريين: "معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها.. دي بلدي وأنا هحميها، لن نتوان عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نتكلم عنها نحطها في سياق المنطقة ونشوف الشعوب راحت فين، مين كان هيقف جنبنا يوفر متطلبات 100 مليون، وحالة عدم الاستقرار والنقص، الناس هتتكلم بس تطبطب علينا بالكلام لكن محدش هيعوضنا عن خسارتنا".
وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، اليوم الأحد: "خسرنا مليارات من الدولارات منذ 2011، اقتصادية وأمنية، مين كان ممكن يقوم بالدور ده معانا، الأشقاء وقفوا معانا وساعدونا لأننا كنا في حالة يرثى لها، لكن لازم نعتمد على نفسنا".
ويشهد الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الشاملة للدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.
يذكر أن المشروعات التنموية يصل عددها إلى 12 مشروع تنموي، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.
ويتزامن هذا الافتتاح مع الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث تستعد هيئة قناة السويس منفذ المشروع، للتشغيل التجريبي لهذه الأنفاق.
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