مصر | حبس 3 عاطلين بتهمه قتل خبير بوزارة العدل داخل مسكنه في الظاهر لسرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين بتهمه قتل خبير بوزارة العدل داخل مسكنه في الظاهر لسرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما فيي قتل خبير بوزارة العدل داخل شقته في منطقة الظاهر.



وجاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لرجل في أواخر العقد الخامس من العمر، ولم توجد بها أي إصابات أو جروح ظاهرية، كما تبين وجود حالة من الانتفاخ وظهور رائحة كريهة للجثة نتيجة حدوث الواقعة منذ أيام، وتبين وجود زرقان حول الرقبة، ويخمن أن تكون اسفكسيا الخنق هي سبب الوفاة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات المنزل، وتم التحفظ على حبل موجود في رقبة القتيل، كما تبين أن القتيل كان مقيد اليدين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف بوزارة العدل مقتول داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.