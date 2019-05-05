مصر | قبل ساعات من رمضان.. إحباط ترويج 15 كيلو مخدرات في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من رمضان.. إحباط ترويج 15 كيلو مخدرات في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات نقطة التفتيش الأمني (الوادي) الكائنة بدائرة قسم شرطة طور سيناء من ضبط (موظف بمجلس مدينة طور سيناء، ومقيم بمدينة شرم الشيخ) حال استقلاله أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب خط طورسيناء القاهرة، وبحوزته حقيبة بداخلها ( كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف باتفاقه مع ( سائق الأتوبيس مقيم الشرقية) على نقلها لمدينة القاهرة نظير مبلغ مالى، وبمواجهة السائق اعترف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.