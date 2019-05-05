مصر | مدير شرطة الرعاية اللاحقة: توزيع مساعدات على 450 حالة من بينهم جهاز 5 عرائس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير شرطة الرعاية اللاحقة: توزيع مساعدات على 450 حالة من بينهم جهاز 5 عرائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالغا خلال الفترة الحالية بالمحاور الإنسانية والاجتماعية في مجالات عملها المختلفة وتعظيم الأمن والأمان لدى المواطنين وحسن معاملتهم ومد جسور الثقة والتعاون معهم.

وأضاف اللواء عصام أبو العز، أنه بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء السيد الدهشان مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، قامت الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والخاصة العاملة فى وجوه الخير لتوفير كافة اوجة الدعم والرعاية لتلك الفئات بتقدبم المساعدات العينية والمالية لاعانتهم على الكسب الحلال والعيش الشريق لتنأى بهم عن تنتهاك طريق الجريمة والانحراف واصلاح مسار هذه الفئات التي ضلت الطريق كي تعود فئات صالحة فى المجتمع للاستفادة منهم كأفراد منتجين بعد ان أعجزهم طريق الجريمة.

وأشار اللواء عصام أبو العز خلال الاحتفالية المقامة باتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أنه تم توزيع المساعدات على 450 حالة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف.

وأردف مدير الرعاية اللاحقة، بان المساعدات تضمنت ١٥٠ اجهزه كهربائيه، ١٥ ماكينه خياطه، ٥ كرتونه اكسسوار عروسه، ١٧٥٠ كرتونه مواد غزائيه جافه وياميش رمضان، و٥ جهاز عروسه، ١٩من المشروعات صغيره ٨ ترَسيكل - ٢ شوايه_٢ ماكينه فشار - ٢ عربيه كبده - مشروبات - ورشه رادياتير - ماكينه تصنيع أجهزة.

ويشارك فى الحضور اللواء السيد الدهشان مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن الاجتماعى، واللواء عصام أبو العز مدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيريه ومصر الخير وبنك الطعام.