مصر | "تروسيكلات" و"غسالات" و"ثلاجات".. هدايا "الداخلية" لأسر السجناء بمناسبة شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تروسيكلات" و"غسالات" و"ثلاجات".. هدايا "الداخلية" لأسر السجناء بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت وزارة الداخلية، تروسيكلات وغسالات وثلاجات وشويات أطعمة، على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال حفل الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بسجون طرة، لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.