مصر | إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل وحدة مرور العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل وحدة مرور العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة، بسقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا، داخل وحدة مرور العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور، وتم رفع السيارة، وتبين إصابة 3 أشخاص، إثر وقوع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.

التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة ضابط شرطة بترعة المريوطية

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن ضابط الشرطة الذي نجا بعد سقوط سيارته بترعة المريوطية، يعمل بإدارة شرطة المرافق، موضحة أنه حال سيرة بالسيارة قيادته، أعلى وصلة المريوطية، إختلت عجلة القيادة بيده، وإصطدم بالحاجز الحديدي الجانبي، ما أسفر عن سقوط السيارة بترعة المريوطية، وتمكن ضابط الشرطة من النجاه.

كانت تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي من أعلى وصلة المريوطية، بالترعة، وعلى الفور تم الدفع باوناش الإغاثة، وتم إنتشال السيارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.