انت الان تتابع السيسي يفتتح مشروعات بسيناء والإسماعيلية (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، 12 مشروعا تنمويا بوسط سيناء والإسماعيلية، من بينها أنفاق قناة السويس، محطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، كورنيش بحيرة الصيادين الجديد، الممشى السياحي على البحيرة، سوق الأسماك المتطور الجديد، مشروع المحاور المرورية، كوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، كوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تم إنشائها، على ضفاف قناة السويس الجديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوي على 3310 عمارات و1220 فيلا تستوعب 314 ألف نسمة.

وتعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة، امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية، بسبب موقعها وقربها من محور قناة السويس، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل، وتحتوى على: جامعات، مدارس، أسواق، مراكز صحية، نواد، محال تجارية راقية، منطقة خدمات رئيسية، مبنى جديد للمحافظة، مديرية أمن.كما تحقق المدينة الجديدة الإتاحة