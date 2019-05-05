انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، على خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، على خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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من ناحية أخرى، أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، الثلاثاء الماضي، أنه جارٍ توريد أول قطار سريع في مصر الذي يربط مدينة القاهرة والعين السخنة حتى مدينة العلمين شمالا ضمن خطة وزارة النقل لخلق محور نقل جديدة موازية لوادي النيل، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، مضيفا أن مفاوضات تمت مع إحدى الشركات لتوريد قطار