انت الان تتابع بعد مطاردة.. سقوط عصابة مخدرات بـ5 كيلو حشيش في بنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت منطقة عزبة الزراعة دائرة قسم أول بنها مطاردة بين أجهزة الأمن وعصابة لترويج المخدرات، ما أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 5 كيلو حشيش ومبلغ مالي وبندقية خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وردت معلومات للعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، تفيد قيام عاطلين بترويج المخدرات ويتخذان من منزل بمنطقة عزبة الزراعة وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي. تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير المباحث.

عقب اتخاذ الإجراءات، توجهت قوه أمنية بقيادة العقيد حسني نصار مفتش مباحث شمال القليوبية لضبط المتهمين، وبالقرب من كوبري المشاة بعزبة الزراعة دائرة القسم، تم ضبط المتهمين، وهما "ع.م - 23 سنة"، و"ع.ح -25 سنة" في أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية قيادة الثاني، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من

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